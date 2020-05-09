В Эстонии могут отменить оценки в начальной школе

Поправки инициировала оппозиционный депутат Рийгикогу Лийна Керсна (Партия реформ).

Согласно пояснительной записке к законопроекту, это позволит избежать дублирования работы для учителей, использующих словесное оценивание, и снизить их рабочую нагрузку. Если при смене школы руководство нового учебного заведения все же пожелает, чтобы формирующее оценивание было преобразовано в оценки по пятибалльной шкале, школы могут сделать это по договоренности.

Согласно действующему закону, результаты формирующего оценивания должны быть преобразованы в оценки по пятибалльной шкале, когда ученик покидает учебное заведение или не позднее, чем к концу начальной школы.