В Эстонии могут отменить оценки в начальной школе

Поправки инициировала оппозиционный депутат Рийгикогу Лийна Керсна (Партия реформ).
Согласно пояснительной записке к законопроекту, это позволит избежать дублирования работы для учителей, использующих словесное оценивание, и снизить их рабочую нагрузку. Если при смене школы руководство нового учебного заведения все же пожелает, чтобы формирующее оценивание было преобразовано в оценки по пятибалльной шкале, школы могут сделать это по договоренности.
Согласно действующему закону, результаты формирующего оценивания должны быть преобразованы в оценки по пятибалльной шкале, когда ученик покидает учебное заведение или не позднее, чем к концу начальной школы.
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