В Эстонии могут начать смешивать пробы на коронавирус и делать общий анализ

Вирусолог Тартуского университета Ирья Лутсар пояснила, что пулирование — это метод, в ходе которого соединяют анализы многих людей и делают для всего комплекта один ПЦР-анализ.

"Если он отрицательный, то все отрицательные, и если положительный, то ищут, какой из этого комплекта положительный", — сказала Лутсар.

Она отметила, что обычно пробный материал более 10 человек не соединяют.

"В методе нет ничего нового, и он хорошо работает тогда, когда уровень заражения низкий. Его широко используют при тестировании доноров", — добавила Лутсар.

Руководитель отдела здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн сказала Forte, что лаборатория Департамента здоровья, SYNLAB и лаборатории больница на сегодня уже испытали пулирование проб.

"Но применимость пулирования еще нуждается в обсуждении", — отметила Лаарманн.

Метод сам по себе рекомендовали и признавали как Всемирная организация здравоохранения, так и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. "Можно ли начать использовать этот метод повседневно, как и когда, выяснится после обсуждения в последующие недели", — добавила Лаарманн.

В Эстонии сейчас делают для каждой пробы на коронавирус отдельный тест. Только за последние четыре месяца года на проведение тестов на коронавирус так уйдет до 10 миллионов евро. Государство заключило соответствующий договор с медицинскими предприятиями Medicum Eriarstiabi OÜ и Synlab Eesti OÜ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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