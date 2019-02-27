В Эстонии лечение зубов для инвалидов будет бесплатным

Людей, отнесенных к этой категории, определяют не стоматологи, а семейные врачи или врачи-специалисты, поэтому обращаться надо, первым делом, к ним.

Они передают сведения в специальную инфосистему, причем надо учитывать, что фиксация сведений в инфосистеме требует времени до полутора месяцев.

Обслуживать такого рода пациентов выделены в Таллинне стоматологическая клиника Ляэне-Таллиннской центральной больницы и Таллиннская стоматологическая поликлиника. Эксперимент будет распространяться, но только на те стоматологические учреждения, которые имеют также договоры на лечение детей. На первых порах лечение зубов будет осуществляться без общего наркоза.

Условия, дающие право на бесплатное лечение зубов, указаны здесь (на эстонском языке).