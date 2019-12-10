В Эстонии корью заболели 26 человек. Во многих случаях болезнь привезли из Украины

В шести случаях речь шла о гражданах Украины, приехавших в Эстонию на работу или в гости. Двое заразившихся в Эстонии человека имели контакт с больными из Украины.

”Последнее время иностранной рабочей силы из Украины в Эстонии все больше, поэтому опасность того, что корь будет привезена оттуда, серьезная. Нельзя исключать и новых случаев, которые могут создать условия для возникновения эпидемии внутри страны”, — сказала главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Ирина Филиппова. В качестве решения работодатели, нанимающие рабочих из Украины, могли бы проводить им на месте вакцинацию.

Начиная с 2017 года на Украине было диагностировано более 115 000 случаев заболевания корью, 39 человек в результате осложнений умерло.

Количество заболевших корью людей здесь одно из самых высоких в мире. В Эстонию в год на работу приезжает около 20 000 украинцев.