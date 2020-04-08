В Эстонии коронавирусом заразились 102 медика. После смерти коллеги персоналу Курессаареской больницы нужна психологическая помощь

Медицинские подробности данного случая не разглашаются, но член правления Курессаареской больницы и начальник ее лечебной части Эдвард Лаане сообщил, что когда скорая помощь приехала к женщине домой, она была уже в очень тяжелом клиническом состоянии, и в больнице не удалось спасти ее жизнь.

"Я обращаюсь ко всем: если самочувствие резко ухудшается и вы чувствуете затруднения с дыханием, то нужно сразу же вызывать скорую. Без промедления", - призвал Лаане.

Лаане отметил, что смерть медработника для коллег психологическим ударом. "Это напугало людей. Скорая помощь в самом деле шокирована. Требуется психологическое восстановление", - сказал врач.

Кризисный штаб проведет в четверг для сотрудников больницы курс психологической поддержки "Замечай себя и коллег".

Глава медицинской части кризисного штаба Аркадий попов сообщил, что сейчас в Эстонии у 102 медработников диагностирован коронавирус. "На данный момент можно сказать, что львиная часть работников сферы здравоохранения здорова, а инфекционный контроль в больницах эффективен", - сказал Попов и выразил надежду, что положительная динамика в статистике заболеваемости продолжится.

Из сданных на Сааремаа анализов положительный результат дали 437, включая троих заразившихся за последние сутки. Госпитализированы по состоянию на утро среды 55 человек, из них в реанимации находятся семеро.

Всего из персонала Курессаареской больницы зараженными с начала кризиса оказались 67 человек, часть из них уже вернулась на работу, часть - находится дома на карантине. Сейчас на стационарном лечении - один медработник больницы.

"Массовой госпитализации в последние дни не происходило", - отметил Лаане, по оценке которого, введенные ограничения как на Сааремаа, так и в стране в целом, оказали свое влияние. "Меры работают, но расслабляться нельзя. Пик заболеваемости спрогнозировали на 17-20 апреля, давайте дождемся этой даты", - сказал Лаане и добавил, что нельзя исключать, что сегодняшняя ситуация - это затишье перед бурей.

На данный момент, по словам врача, нехватки индивидуальных средств защиты в Курессаареской больнице не ощущается.