20.01.2021, 12:15

В Эстонии коронавирусом заболели 14 работников здравоохранения, прошедших первый этап вакцинации

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EST 13
COVID-19 vaktsineerimine Tallinnas
COVID-19 vaktsineerimine TallinnasFoto: Rauno Volmar

В Эстонии на сегодняшний день установлено более десятка случаев, где люди заболели вызванным коронавирусом заболеванием COVID-19 несмотря на то, что они один раз были вакцинированы вакциной Pfizer.

"На сегодняшний день в Эстонии зарегистрировано 14 человек, или 0,07% от всех вакцинированных одной дозой, у которых возникли симптомы COVID-19 или ПЦР-тест оказался положительным от нулевого до 15-го дня после получения первой дозы вакцины", — подтвердила Forte главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Согласно инструкции по применению вакцины Pfizer, для обеспечения достаточной защиты необходимо две дозы вакцины.

”Нет ничего удивительного в том, что у некоторых вакцинированных в день вакцинации или в последующие дни выявляют вирус SARS-COV-2. На выработку антител как после болезни, так и после вакцинации уходит около двух недель ”, — сказала Филиппова.

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Поскольку распространение вируса в Эстонии масштабное, то, по ее словам, можно предположить, что и вакцинированные люди тоже сталкиваются с вирусом и заражаются. Также человек может заразиться непосредственно перед вакцинацией.

О неэффективности вакцины Pfizer / BioNTech Comirnaty можно было бы говорить, если бы человек заболел через семь дней после получения второй дозы. При этом доказана лишь эффективность вакцины в отношении предотвращения протекающего с симптомами COVID-19. В этом случае эффективность составляет 95%.

”Это очень высокий показатель эффективности вакцины, но он также показывает, что даже при правильном использовании вакцины некоторые люди могут заболеть. Все люди разные, и достаточный иммунитет вырабатывается не у всех, либо из-за сопутствующих заболеваний, либо по другим причинам ”, — объяснила Филиппова.

Данные по поводу эффективности вакцины против бессимптомного заболевания на настоящий момент отсутствуют. Поэтому, по словам Филипповой, важно продолжать носить средства индивидуальной защиты и принимать другие необходимые меры инфекционного контроля, вне зависимости от статуса вакцинации, до тех пор, пока пандемия COVID-19 не будет объявлена завершенной.

”Тем самым мы защищаем тех, кто еще не получил вакцину, кому вакцинация противопоказана, или у кого не развивается адекватный иммунный ответ в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Именно в отношении таких пациентов существует риск более тяжелого течения COVID-19”, — добавила представитель ведомства.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии было произведено 20 478 вакцинаций, из которых 19 637 — первой дозой и 841 — второй.

Профессор молекулярной иммунологии Тартуского университета Пярт Петерсон пояснил, что что если у человека развиваются антитела и клеточный иммунитет — либо в результате болезни, либо после введения вакцины — антитела начинают сразу же уничтожать вирус. В то же время то, как быстро вирус удаляется из организма, зависит от ряда индивидуальных факторов. Во-первых, от дозы вируса, которую получил человек, во-вторых, от количества антител, в-третьих, от того, как сильно и с какими частицами вируса связываются антитела. Также влияние может оказать возраст человека, перенесенные ранее инфекции и болезни, форма носа, то, сколько прошло с момента болезни или вакцинации.

”Предполагается, что если у человека выработался иммунитет к коронавирусу, то в среднем потребуется несколько дней, чтобы уничтожить большую часть вируса, заново проникшего в организм, — сказал Петерсон. — Но самое важное здесь то, что даже если появятся легкие симптомы болезни, они не перерастут в COVID-19 с тяжелым течением”.

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Коронавирус SARS-CoV-2

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