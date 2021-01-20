В Эстонии коронавирусом заболели 14 работников здравоохранения, прошедших первый этап вакцинации

"На сегодняшний день в Эстонии зарегистрировано 14 человек, или 0,07% от всех вакцинированных одной дозой, у которых возникли симптомы COVID-19 или ПЦР-тест оказался положительным от нулевого до 15-го дня после получения первой дозы вакцины", — подтвердила Forte главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Согласно инструкции по применению вакцины Pfizer, для обеспечения достаточной защиты необходимо две дозы вакцины.

”Нет ничего удивительного в том, что у некоторых вакцинированных в день вакцинации или в последующие дни выявляют вирус SARS-COV-2. На выработку антител как после болезни, так и после вакцинации уходит около двух недель ”, — сказала Филиппова.

Поскольку распространение вируса в Эстонии масштабное, то, по ее словам, можно предположить, что и вакцинированные люди тоже сталкиваются с вирусом и заражаются. Также человек может заразиться непосредственно перед вакцинацией.

О неэффективности вакцины Pfizer / BioNTech Comirnaty можно было бы говорить, если бы человек заболел через семь дней после получения второй дозы. При этом доказана лишь эффективность вакцины в отношении предотвращения протекающего с симптомами COVID-19. В этом случае эффективность составляет 95%.

”Это очень высокий показатель эффективности вакцины, но он также показывает, что даже при правильном использовании вакцины некоторые люди могут заболеть. Все люди разные, и достаточный иммунитет вырабатывается не у всех, либо из-за сопутствующих заболеваний, либо по другим причинам ”, — объяснила Филиппова.

Данные по поводу эффективности вакцины против бессимптомного заболевания на настоящий момент отсутствуют. Поэтому, по словам Филипповой, важно продолжать носить средства индивидуальной защиты и принимать другие необходимые меры инфекционного контроля, вне зависимости от статуса вакцинации, до тех пор, пока пандемия COVID-19 не будет объявлена завершенной.

”Тем самым мы защищаем тех, кто еще не получил вакцину, кому вакцинация противопоказана, или у кого не развивается адекватный иммунный ответ в связи с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Именно в отношении таких пациентов существует риск более тяжелого течения COVID-19”, — добавила представитель ведомства.