В Эстонии коронавирус унес жизни еще трех человек. Выявлено 17 новых зараженных

По состоянию на утро 21 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 124 человека, из которых 9 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 169 человек.
За сутки поступила информация о трех умерших от COVID-19 людях: 80-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице, 73-летний мужчина в Курессаареской больнице и 99-летняя женщина в доме престарелых Saaremaa Südamekodu. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 43 человека.
По данным регистра народонаселения, за последние 24 часа местожительство 11 получивших положительный результат теста людей в Харьюмаа. В Пярнумаа и Тартумаа прибавилось по две, на Сааремаа и в Ярвамаа по одной положительной пробе. Положительных результатов теста в общей сложности больше всего в Харьюмаа (537), за ним следует Сааремаа (521). Положительных проб на COVID-19 прибавилось почти во всех возрастных группах: самый младший в возрастной группе 10-14 и самый старший в возрастной группе 75-79.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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