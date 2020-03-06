06.03.2020, 12:01

В Эстонии коронавирус обнаружен уже у 10 человек. Восемь из них летели одним рейсом Бергамо-Рига

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EST 4
Doonorifoorum
Foto: Eero Vabamägi

Лаборатория Департамента здоровья выявила в пятницу утром заражение коронавирусом у пяти пассажиров рейса Бергамо-Рига. На данный момент уже заражены 10 человек.

У Департамента здоровья есть список людей, прилетевших 29 февраля рейсом Бергамо-Рига, со всеми инфицированными уже пообщались. Согласно оценке, они заразились коронавирусом в Северной Италии.

Департамент отмечает, что на данный момент все случаи заражения коронавирусом в Эстонии были завезены извне страны.

Департамент здоровья проверил 183 проб, из которых 10 оказались положительными и 173 отрицательными.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

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Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru.

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