В Эстонии коронавирус диагностирован уже у 283 человек

К утру 20 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 283 человек, по сравнению со вчерашним днем прибавилось 16 новых случаев. С 31 января проведено в общей сложности 2504 теста на COVID-19.
У большинства пациентов в коронавирусом легкие симптомы, на стационарном лечении находятся 10 человек. Сейчас никто не нуждается в интенсивной терапии из-за коронавируса.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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