В Эстонии коронавирус диагностирован у 128 медработников: больше всего заболевших на Сааремаа

На сегодняшний день положительный диагноз COVID-19 поставлен 128 работникам медицинских учреждений по всей Эстонии. По данным Департамента здоровья, в Западном регионе их 99, в Северном регионе 16, в Восточном регионе трое и в Южном регионе 10. Среди них есть врачи из разных больниц, семейные врачи, стоматологи, медсестры, сиделки и другие работающие в здравоохранении люди, а также аптекари.

Больше всего работников получили диагноз COVID-19 в Курессаареской больнице. Сегодня больница сообщила, что их 81, но по словам заведующего лечебной частью Эдварда Лаане, им всем найдены заместители. Вдобавок с материка пришли на помощь 70 человек, пишет Meie Maa.

Руководитель штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал, что важно иметь в виду, что эти цифры постоянно меняются, поскольку медицинские работники заболевают и выздоравливают так же, как и все остальные. Также часть медицинского персонала отсутствует на работе из-за карантина.

"Поэтому было бы введением в заблуждение выдавать список конкретных медицинских учреждений, работникам которых был поставлен положительный диагноз COVID-19, поскольку многие из них к настоящему моменту выздоровели или заболели не на работе и ни дня не находились на работе больными, или находятся на карантине из-за произошедших не на работе контактов", - пояснил Вайкнеметс.

"Мы понимаем интерес людей и беспокойство за здоровье медицинских работников. Для защиты медицинских работников и их пациентов их и других работников передовой линии тестируют как на основании случайной выборки, так и в случае подозрения. Во всех больницах имеются системы инфекционного контроля, и все работники получили обучение и инструкции для защиты как себя, так и других. К заболевшему медицинскому работнику применяются такие же правила, как ко всем людям: заболев, он должен оповестить людей, с которыми он был в близком контакте, так же оставаться дома до выздоровления, относительно лечения консультироваться со своим лечащим врачом", - пояснил Вайкнеметс.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.