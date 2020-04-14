В Эстонии коронавирус диагностирован у 128 медработников: больше всего заболевших на Сааремаа(4)
Больше всего заразившихся коронавирусом в Курессаареской больнице, где COVID-19 диагностирован у 81 работника.
Больше всего заразившихся коронавирусом в Курессаареской больнице, где COVID-19 диагностирован у 81 работника.
На сегодняшний день положительный диагноз COVID-19 поставлен 128 работникам медицинских учреждений по всей Эстонии. По данным Департамента здоровья, в Западном регионе их 99, в Северном регионе 16, в Восточном регионе трое и в Южном регионе 10. Среди них есть врачи из разных больниц, семейные врачи, стоматологи, медсестры, сиделки и другие работающие в здравоохранении люди, а также аптекари.
Больше всего работников получили диагноз COVID-19 в Курессаареской больнице. Сегодня больница сообщила, что их 81, но по словам заведующего лечебной частью Эдварда Лаане, им всем найдены заместители. Вдобавок с материка пришли на помощь 70 человек, пишет Meie Maa.
Руководитель штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал, что важно иметь в виду, что эти цифры постоянно меняются, поскольку медицинские работники заболевают и выздоравливают так же, как и все остальные. Также часть медицинского персонала отсутствует на работе из-за карантина.
"Поэтому было бы введением в заблуждение выдавать список конкретных медицинских учреждений, работникам которых был поставлен положительный диагноз COVID-19, поскольку многие из них к настоящему моменту выздоровели или заболели не на работе и ни дня не находились на работе больными, или находятся на карантине из-за произошедших не на работе контактов", - пояснил Вайкнеметс.
"Мы понимаем интерес людей и беспокойство за здоровье медицинских работников. Для защиты медицинских работников и их пациентов их и других работников передовой линии тестируют как на основании случайной выборки, так и в случае подозрения. Во всех больницах имеются системы инфекционного контроля, и все работники получили обучение и инструкции для защиты как себя, так и других. К заболевшему медицинскому работнику применяются такие же правила, как ко всем людям: заболев, он должен оповестить людей, с которыми он был в близком контакте, так же оставаться дома до выздоровления, относительно лечения консультироваться со своим лечащим врачом", - пояснил Вайкнеметс.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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