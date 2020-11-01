В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 80 человек

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 68,25.

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Каждый обязан не допустить распространения вируса

Если каждый из нас будет вести себя ответственно, то тем самым мы сможем остановить распространение вируса и не допустить закрытия общества. Коронавирус передается от человека к человеку, и каждый играет очень важную роль в ограничении распространения вируса.

Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Правительство сократило срок самоизоляции для возвращающихся из стран с высоким риском заражения коронавирусом с 14 дней до 10 дней. Лица, близко контактировавшие с больными коронавирусом, для сокращения карантина должны не раньше, чем на 10-й день сдать тест на коронавируса, результат которого должен быть отрицательным. Согласно исследованиям, примерно у 95 процентов людей симптомы заболевания появляются в течение 10 дней после заражения. Период изоляции уже сократили в нескольких европейских странах, включая Финляндию и Латвию.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

На странице www.koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.