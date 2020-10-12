В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 18 человек
За последние сутки в Эстонии проанализировали 882 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 18 тестов оказался положительным.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 882 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 18 тестов оказался положительным.
По данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у восьми человек. В Харьюмаа добавилось четыре, в Тартумаа один и в Йыгевамаа два случая. По трем заболевшим данных в Регистре народонаселения нет. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,50.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре человека заразились в школе, два — внутри семьи и в одном случае болезнь завезли из России. Всего в регионе семь активных очагов. Под наблюдением инспекторов восточного регионального отделения Департамента здоровья находятся 967 человек, из которых 203 больны.
Все случаи Харьюмаа зарегистрированы в Таллинне. В одном случае речь идет о заражении внутри семьи, обстоятельства других случаев выясняются. Всего в регионе насчитывается шесть очагов, под наблюдением находятся 1798 человек, из которых 288 больны.
Случаи Йыгевамаа и Тартумаа связаны с заражением внутри семьи. Под наблюдением южного отделения находятся 346 человек, из которых 39 больны.
Под наблюдением западного отделения находятся 129 человек, из которых 27 больны.
В больницах находится 32 человека
По состоянию на утро 12 октября в больницах находится 32 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Открыт один новый случай заболевания COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 495 случаев заболевания COVID-19 с 482 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 12 октября выздоровели 2 967 человек. Их них случай заболевания 2 247 человек (75,7%) завершен, у 720 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 233 000 первичных тестов, из них 3 883, или 1,66%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Чтобы остановить распространение вируса, нужен вклад каждого из нас
Носите маску! Маской нужно закрывать нос и рот. Можно использовать как хирургические, так и многоразовые защитные маски.
Избегайте путешествий! Поездки нужно отложить на будущее, а школьные каникулы провести в Эстонии. Если поездку нельзя отложить, то необходимо принять во внимание двухнедельную изоляцию. В качестве альтернативы обязательной двухнедельной изоляции можно сделать два теста, и, если результаты будут отрицательными, можно будет продолжить нормальную жизнь. Если работодатель решит, что необходимо выполнить безотлагательные работы, это можно сделать после получения отрицательного результата первого теста на коронавирус. Дети могут ходить в школу после получения второго отрицательного результата теста.
Отдавайте предпочтение удаленной работе! Серьезную обеспокоенность вызывает распространение вируса в рабочих коллективах. Ни в коем случае нельзя идти на работу больным. В интересах как работника, так и работодателя выздоравливать дома и не ходить на работу больным. Работодатели должны обеспечить безопасность всех сотрудников на работе. Мы рекомендуем работодателям по возможности максимально разрешить выполнение удаленной работы. Необходимо принять и другие меры для предотвращения распространения вируса. В местах массового скопления людей следует находиться рассредоточенно и носить маски. Таким образом мы предотвратим распространение вируса в раздевалках и комнатах отдыха, на собраниях, в общественном транспорте, а также в кофейных уголках и во время перерывов на обед. Здоровье экономики зависит от здоровья нашего народа.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2 и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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