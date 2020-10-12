В Эстонии коронавирус диагностирован еще у 18 человек

По данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у восьми человек. В Харьюмаа добавилось четыре, в Тартумаа один и в Йыгевамаа два случая. По трем заболевшим данных в Регистре народонаселения нет. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,50.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа четыре человека заразились в школе, два — внутри семьи и в одном случае болезнь завезли из России. Всего в регионе семь активных очагов. Под наблюдением инспекторов восточного регионального отделения Департамента здоровья находятся 967 человек, из которых 203 больны.

Все случаи Харьюмаа зарегистрированы в Таллинне. В одном случае речь идет о заражении внутри семьи, обстоятельства других случаев выясняются. Всего в регионе насчитывается шесть очагов, под наблюдением находятся 1798 человек, из которых 288 больны.

Случаи Йыгевамаа и Тартумаа связаны с заражением внутри семьи. Под наблюдением южного отделения находятся 346 человек, из которых 39 больны.

Под наблюдением западного отделения находятся 129 человек, из которых 27 больны.

В больницах находится 32 человека

По состоянию на утро 12 октября в больницах находится 32 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании один пациент. Открыт один новый случай заболевания COVID-19. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии умерло 68 заразившихся коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 495 случаев заболевания COVID-19 с 482 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 12 октября выздоровели 2 967 человек. Их них случай заболевания 2 247 человек (75,7%) завершен, у 720 человек (24,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 233 000 первичных тестов, из них 3 883, или 1,66%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.