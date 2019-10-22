В Эстонии каждый четвертый ребенок подвергается издевательствам. Чаще жертвами становятся русскоязычные

Буллинг по телефону или в интернете стал совершенно обыденным делом. Исследование использования интернета детьми показывает, что из сталкивавшихся с буллингом за последний год детей 77% испытывали издевательства в общении лицом к лицу, а 67% — по телефону или в интернете.

”Основным инструментом буллинга по телефону или в интернете являются отвратительные или оскорбительные сообщения, а также отказ от приглашения в группы или от участия в каких-то делах. Также распространены угрозы, отправка унизительных сообщений или публикация подобных сообщений там, где их могут увидеть другие”, — описала ситуацию Вырк, опираясь на результаты исследования EU Kids Online.

”Общение посредством компьютера или смарт-устройства создает ошибочное чувство анонимности. В дигитальном общении люди могут быть готовы использовать более резкие выражения, чем общаясь лицом к лицу. Однако следует помнить, что каждое действие и каждое слово оставляют свой след”, — отметила Малле Халлимяэ, координатор проекта Союза защиты детей ”Targalt internetis”.

Основная идея кампании по борьбе с кибербуллингом #suurimjulgus заключается в том, что буллинг — особенно анонимные издевательства в интернете — не требуют смелости. Настоящая смелость заключается в том, чтобы выступить против обидчика и предложить поддержку всем, кто не умеет или не может защитить себя сам. Цель — обратиться ко всем: к жертвам, обидчикам и свидетелям, которые играют важнейшую роль в борьбе с буллингом.

У кампании есть сайт www.suurimjulgus.ee, где собрана вся важная информация по теме. Также на сайте в окошке чата можно анонимно напрямую пообщаться со специалистом по защите детей — круглосуточно обратиться к нему за советом и помощью.

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