В Эстонии изменят Закон о дорожном движении в связи с Brexit

Целевая группа законопроекта — 1397 граждан Великобритании, которые потенциально (по данным Департамента полиции и погранохраны на 1 августа), будут являтся обладателями действующей ID-карты.

Без данного специального регулирования при выходе Великобритании из ЕС часть британских водительских удостоверений перестанут в Эстонии действовать.

Законопроект вводит 12-месячный переходный срок, в течение которого постоянно проживающий в Эстонии обладатель британских водительских прав должен будет обменять их на эстонские.

Права можно будет обменять без сдачи экзамена. Согласно проекту, закон войдет в действие на следующий день после того, как Великобритания выйдет из ЕС.