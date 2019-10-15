В Эстонии изменят Закон о дорожном движении в связи с Brexit
Руководство Рийгикогу направило на третье чтение инициированный правительством законопроект об изменении Закона о дорожном движении в связи с выходом Великобритании из Евросоюза. Законопроект сохраняет за владельцами британских водительских удостоверений право на управление автомобилем в Эстонии в течение года после Brexit.
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