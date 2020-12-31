В Эстонии использовали пятую часть поступившей вакцины от COVID-19

По состоянию на утро 31 декабря в Эстонии от Covid-19 провакцинированы 1907 человек, таким образом, использована примерно пятая часть поступившего 27 декабря объема вакцины (9750 доз, рассчитанных на 4875 человек), пишет rus.err.
На следующей неделе информационная система здравоохранения TEHIK будет отображать информацию о вакцинации на сайте Департамента здоровья. Каждый человек сможет сам просмотреть данные о своих прививках на портале для пациентов digilugu.ee.
Вакцинация предоставляется в приоритетном порядке медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения, персоналу и постояльцам домов попечения, а также людям старше 70 лет и имеющим хронические заболевания.
Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от коронавируса, вакцинация станет доступной и другим целевым группам.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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