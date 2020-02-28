В Эстонии грипп унес еще одну жизнь

Всего с начала сезона из-за гриппа в Эстонии скончались четыре человека, сообщает RusERR со ссылкой на Департамент здоровья.

В период с 17 по 23 февраля с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 4078 человек, более половины из них дети.

Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему оценивается как низкая, а уровень распространения заболевания — как обширный.

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