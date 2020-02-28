В Эстонии грипп унес еще одну жизнь

На прошлой неделе в Эстонии из-за вызванных гриппом осложнений умер 75-летний мужчина.
Всего с начала сезона из-за гриппа в Эстонии скончались четыре человека, сообщает RusERR со ссылкой на Департамент здоровья.
В период с 17 по 23 февраля с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 4078 человек, более половины из них дети.
Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему оценивается как низкая, а уровень распространения заболевания — как обширный.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вылечившегося от ОРВИ гражданина Китая убили в Курской области
Как отпугнуть агрессивную собаку: это может спасти вам жизнь
«Желали смерти»: норвежец о реакции россиян
На русского новичка набросилась легенда НХЛ. И получил в челюсть!