28.02.2020, 10:12

В Эстонии грипп унес еще одну жизнь

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Kattepildid
KraadiklaasFoto: Marianne Kuusk

На прошлой неделе в Эстонии из-за вызванных гриппом осложнений умер 75-летний мужчина.

Всего с начала сезона из-за гриппа в Эстонии скончались четыре человека, сообщает RusERR со ссылкой на Департамент здоровья.

В период с 17 по 23 февраля с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачу обратились 4078 человек, более половины из них дети.

Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему оценивается как низкая, а уровень распространения заболевания — как обширный.

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