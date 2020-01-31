31.01.2020, 17:25

В Эстонии готовы поправки для исключения УДО по ряду видов преступлений


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В Эстонии готовы поправки для исключения УДО по ряду видов преступлений
Foto: Andres Putting

Министерство юстиции направило на согласование проект решения, который исключит возможность досрочного освобождения лиц, угрожающих безопасности Эстонии, серийных убийц и сексуальных преступников, передает rus.err.ee.

"Действующий закон не исключает условного освобождения любого преступника. Сегодня стало ясно, что досрочное освобождение осужденных, наказанных за определенные преступления, нарушает ожидание общества на справедливость", — считает министр юстиции Райво Аег.

Министерство юстиции предлагает упразднить возможность досрочного освобождения за преступления против государства и за преступления против человечества, поскольку эти преступления угрожают безопасности Эстонии и ее союзников.

Так же предлагается лишить возможности досрочного освобождения лиц, совершивших неоднократные сексуальные преступления или убийства, поскольку существует высокая вероятность того, что эти люди на свободе снова совершат преступление.

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