В Эстонии готовы поправки для исключения УДО по ряду видов преступлений

"Действующий закон не исключает условного освобождения любого преступника. Сегодня стало ясно, что досрочное освобождение осужденных, наказанных за определенные преступления, нарушает ожидание общества на справедливость", — считает министр юстиции Райво Аег.

Министерство юстиции предлагает упразднить возможность досрочного освобождения за преступления против государства и за преступления против человечества, поскольку эти преступления угрожают безопасности Эстонии и ее союзников.

Так же предлагается лишить возможности досрочного освобождения лиц, совершивших неоднократные сексуальные преступления или убийства, поскольку существует высокая вероятность того, что эти люди на свободе снова совершат преступление.