В Эстонии готовится более дешевый, быстрый и удобный тест на коронавирус

При помощи получившего маркировку IVD CE теста можно определить во взятых у людей пробах крови антитела к вирусу SARS-CoV-2, чтобы установить, перенес ли человек заболевание. Тест основан на произведенных Icosagen рекомбинантных белках вируса и разработан в Тарту.

Одобренный Департаментом здоровья тест работает по методу иммуноферментного анализа (ELISA), позволяя полуколичественное определение вне организма антител IgG и IgM к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме человека.

Но предприятие тестом на антитела не ограничивается.

"Мы не собираемся здесь удовлетворенно останавливаться, а разрабатываем также тест на антиген SARS-CoV-2 и тест ELISA на нейтрализующие COVID-19 антитела", — сказал учредитель и исполнительный директор Icosagen Март Устав.

Находящийся в разработке тест на антиген SARS-CoV-2 позволит определять в пробе слюны пациента вирус SARS-CoV-2 уже в начальной стадии заражения, предлагая быструю и дешевую альтернативу сегодняшнему тесту на определение РНК, сообщило предприятие.

При помощи же теста ELISA на нейтрализующие COVID-19 антитела возможно определить наличие специфически нейтрализующих вирус антител в сыворотке крови пациентов. В ситуации, когда возможно, что разрабатываемые вакцины от SARS-CoV-2 вызывают иммунитет против вируса только на определенный период, этот тест позволит определить силу и продолжительность вызванного вакциной иммунитета. Вдобавок данный тест позволит медицинским учреждениям выбирать среди сывороток крови выздоровевших от заболевания пациентов сильно нейтрализующие вирус сыворотки, которые можно использовать в лечении больных в критическом состоянии.

Создание недавно утвержденного, а также еще находящихся в разработке тестов Министерство социальных дел поддержало 100 000 евро.

Сейчас официальные тесты на коронавирус в Эстонии делают предприятия Synlab и Medicum, с которыми Департамент здоровья заключил договор на проведение тестов в последние четыре месяца года стоимостью до 10 миллионов евро.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!