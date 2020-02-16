В Эстонии ежегодно раком заболевают 50 детей

Самыми юными пациентами становятся дети в возрасте всего один день. Самым распространенным видом рака среди детей является лейкемия, передает "Aktuaalne kaamera".

Дети борются с болезнью годами. Руководитель отдела гематологии Клиники Тартуского университета Айн Кааре говорит, что в его больнице есть дети, которым кровотворящие стволовые клетки пересаживались три раза подряд. Взрослые это не пережили бы.

По его словам, справиться с злокачественной опухолью детем помогают надежда и оптимизм. А также любящие родители, которые отдают больному ребенку все свое время и силы.