В Эстонии ежегодно раком заболевают 50 детей

В Эстонии ежегодно злокачественная опухоль диагностируется примерно у 50 детей и подростков.
Самыми юными пациентами становятся дети в возрасте всего один день. Самым распространенным видом рака среди детей является лейкемия, передает "Aktuaalne kaamera".
Дети борются с болезнью годами. Руководитель отдела гематологии Клиники Тартуского университета Айн Кааре говорит, что в его больнице есть дети, которым кровотворящие стволовые клетки пересаживались три раза подряд. Взрослые это не пережили бы.
По его словам, справиться с злокачественной опухолью детем помогают надежда и оптимизм. А также любящие родители, которые отдают больному ребенку все свое время и силы.
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