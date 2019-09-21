В Эстонии есть автобусные линии, на которых дешевле было бы доставлять пассажиров на такси

В малонаселенных районах государству приходится доплачивать за автобусное сообщение, и в настоящее время в Эстонии есть десятки маршрутов, на которых пассажиров дешевле было бы доставлять на такси.
Так, на Сааремаа есть автобусная линия, которая доставляет людей из Курессааре через Куйвасте в Лаймьяла, где в течение семи месяцев перевезено 57 пассажиров. За проезд одного человека государству приходится доплачивать более 47 евро, передает rus.err.ee.
В Йыгевамаа есть автобусная линия Муствеэ — Торма — Вооре — Кяэпа — Муствеэ, которой за первые семь месяцев года воспользовались 96 человек; государство заплатило по 26 евро за каждого пассажира.
В Выруском уезде есть автобусная линия Мынисте — Вастсе — Рооза — Кари — Сёэди — Варсту — Мынисте, здесь за семь месяцев было перевезено 60 пассажиров; государство заплатило по 21 евро за пассажира.
Три самые дорогие линии в Эстонии находятся на Сааремаа, и затраты на них в три-четыре раза превышают сумму, которую Департамент шоссейных дорог считает нормальной: "Если размер дотации за одного человека превышает 10 евро, то центру общественного транспорта приходится очень хорошо обосновывать, почему эти дотации такие высокие. Это наш так называемый болевой порог".
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