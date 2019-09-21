В Эстонии есть автобусные линии, на которых дешевле было бы доставлять пассажиров на такси

Так, на Сааремаа есть автобусная линия, которая доставляет людей из Курессааре через Куйвасте в Лаймьяла, где в течение семи месяцев перевезено 57 пассажиров. За проезд одного человека государству приходится доплачивать более 47 евро, передает rus.err.ee.

В Йыгевамаа есть автобусная линия Муствеэ — Торма — Вооре — Кяэпа — Муствеэ, которой за первые семь месяцев года воспользовались 96 человек; государство заплатило по 26 евро за каждого пассажира.

В Выруском уезде есть автобусная линия Мынисте — Вастсе — Рооза — Кари — Сёэди — Варсту — Мынисте, здесь за семь месяцев было перевезено 60 пассажиров; государство заплатило по 21 евро за пассажира.