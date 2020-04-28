В Эстонии делают меньше тестов на коронавирус, чем раньше. Synlab объясняет причины

Сегодня из Департамента здоровья сообщили, что за последние сутки в Эстонии проанализировали 1 124 теста на вирус COVID-19, из которых 13 проб, или 1,2%, оказались положительными.

Почему количество тестов такое, если способность была бы ощутимо больше? Председатель правления Synlab Eesti Райнар Аамисепп сказал Delfi, что объем тестирования зависит от поступивших от семейных врачей направлений и необходимости тестирования людей с передовой линии.

"Заболевание вирусными инфекциями верхних дыхательных путей идет на спад, что отражается и в уменьшившемся количестве направлений семейных врачей. Сплошные тестирования в домах по уходу, социальных домах и др. мы проводим в соответствии с необходимостью и на основании заказа Департамента здоровья, обоснованно, в соответствии с распространенностью", — отметил он.

В середине прошлой недели в новостях было, что ученые Тартуского университета начинают трехмесячное исследование, в ходе которого выяснят распространенность коронавируса в Эстонии среди людей как с симптомами вирусного заболевания, так и без симптомов. Для этого опросят и пригласят на тестирование на коронавирус по меньшей мере 16 000 эстоноземельцев на основании случайной выборки. Synlab является берущим пробы и проводящим лабораторные анализы партнером Тартуского университета.

Начато ли исследование к настоящему моменту? "В рамках исследования эстонских ученых относительно распространенности на основании случайной выборки мы начали сбор проб в субботу, первые несколько сотен анализов провели в воскресенье и в понедельник. Как сбор проб, так и тестирование в лаборатории проходит в соответствии с запланированным", — заявил Аамисепп.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!