В Эстонии действуют одни из самых мягких в Европе ограничений, связанных с коронавирусом

Хотя введение требования обязательного ношения маски и частичное направление классов на дистанционное обучение подведет Эстонию к среднему по Европе уровню, общая открытость общества все еще относительно высока, пишет rus.err.ee.

Из-за ограничений, которые вступят в силу во вторник, Финляндия и Хорватия, например, превзойдут Эстонию по своей общей мягкости. Тем не менее меры, действующие в большинстве европейских стран, более строгие, чем в Эстонии.

Проведенный научными сотрудниками Оксфордского университета опрос показывает, что по сравнению с началом осени все страны, включенные в опрос, продвинулись в сторону большей социальной изоляции. Однако это напрямую не зависит от общего числа заражений или скорости заражения за последние 14 дней. Например, на Кипре и в Ирландии действуют даже более строгие ограничения, чем во Франции, хотя уровень заражения на Кипре лишь немного выше, чем в Эстонии, а ситуация в Ирландии почти в три раза лучше.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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