В Эстонии c 4 августа организовано досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

"Уважаемые соотечественники!

В текущем году наблюдается значительный интерес белорусских граждан к президентской избирательной компании. Ожидается, что явка избирателей будет гораздо выше, чем на предыдущих выборах.

Посольство прилагает все усилия для обеспечения возможности реализации гражданами своих избирательных прав. Однако в этом году пропускная способность участков будет уменьшена в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

В этой связи Посольство выражает обеспокоенность и призывает вас принять активное участие в досрочном голосовании, которое будет проходить 4 — 8 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

В особенности это касается граждан, не внесенных в настоящее время в списки избирателей по соответствующему избирательному участку, поскольку реализация ими своих избирательных прав технически потребует больше времени (проверка паспорта, внесение в дополнительный список, исключение из списков в Беларуси).

В целях участия в выборах максимального количества граждан Республики Беларусь в приоритетном порядке будут обслуживаться лица с ограниченными возможностями, родители с детьми, люди преклонного возраста, а также лица, уже внесенные в список избирателей.

Пропуск избирателей в день выборов (9 августа) в помещение для голосования (на территорию Посольства) заканчивается в 20.00. Те избиратели, которые уже находятся в помещении для голосования, вправе завершить процедуру, после чего должны покинуть помещение".