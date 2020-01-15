В Эстонии быстро разрослись общины выходцев из Нигерии и Индии

Министр внутренних дел Март Хельме и гендиректор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер дали обзор деятельности PPA и отметили, что вопросы миграции и интеграции приобретают в работе департамента всё более весомое значение.
По словам главы МВД, в Эстонии возникают обособленные национальные сообщества, которые замкнуты сами в себе и мало связаны с окружающей жизнью. "С одной стороны международные обязательства говорят, что мы должны этих людей поддерживать, но с другой стороны, эта поддержка зачастую и дает им возможность жить изолированной от остального общества жизнью", - сказал Хельме. "Впервые мы видим, что проблема, которая существовала раньше где-то в Западной Европе, постучалась уже в нашу дверь".
Как сказал министр, в Эстонии два основных источника иммиграции - приезжающие сюда на учебу и сопутствующее обучению воссоединение семей. "Мы видим, что здесь возникают проблемы. Очень быстро растут сообщества выходцев из некоторых стран. За последние пару лет образовалось сообщество выходцев из Индии. Другое очень быстро разрастающееся именно благодаря учебе и воссоединению семей сообщество - нигерийское. С ним везде в Европе очень серьезные проблемы криминогенного характера", - заметил Хельме и добавил, что крайне наивно было бы полагать, что эти проблемы обойдут Эстонию стороной.
Эльмар Вахер, согласившись с министром, отметил, что нужно разделять две темы.
Первая - миграционный кризис 2015 года, затронувший и Эстонию. Но большая часть переселенных в Эстонию беженцев не пожелала здесь оставаться и двинулась в другие страны.
Вторая - это легальная иммиграция: трудовая и учебная, которой сопутствует и подтягивание семей. Однако, по словам Вахера, в настоящее время полиция не ощущает, что из-за этого общая безопасность была бы в большой опасности.
По словам главы PPA, вопросам иммигрантов уделяется большое внимание: например, проводится соответствующее обучение полицейских. Но признаков геттоизации сейчас не видно. "Они держатся вместе, это ясно, но в настоящий момент в плане защищенности особых проблем мы не видим. Но следим за происходящим, изучаем опыт Швеции, Финляндии и Германии", - заверил Вахер
Хельме также сообщил, что помимо "учебной" и трудовой миграции (преимущественно из России, Украины и Белоруссии), в Эстонии уже заметна политическая иммиграция. "В Эстонию прибыло определенное число людей, сбежавших из Турции. Не скажу, что это очень проблематично. Некоторым мы дали убежище как преследуемым по политическим мотивам у себя на родине", - сказал министр.
По данным Регистра народонаселения, в Эстонии по состоянию на 1 января проживали 10 400 граждан Украины (на 1 января 2019 их было 9771). Граждан Нигерии было 713 (год назад - 600), граждан Индии - 849 (на 1 января 2019 их проживало в нашей стране 619).
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