30.12.2020, 20:20

В Эстонии активно идет нелегальная торговля пиротехникой. Как избежать несчастья?

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Pürotehnika müüjad
Pürotehnika müüjadFoto: Tiit Blaat

В свете приближающегося Нового года Департамент защиты прав потребителей и технического надзора призывает жителей Эстонии соблюдать требования безопасности при использовании пиротехники и покупать пиротехнические изделия не у частных лиц или, например, через социальные сети, а у лицензированных компаний.

При покупке пиротехники ознакомьтесь с информацией о продавце и соблюдайте правила техники безопасности

”К сожалению, продажа пиротехнических изделий частными лицами в социальных сетях в этом году довольно активна, хотя это запрещено”, — рассказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела департамента.

”Мы призываем жителей Эстонии вести себя более осознанно и не покупать пиротехнику у частных лиц в социальных сетях, на рынке или на улице, поскольку пиротехнические изделия неизвестного происхождения могут быть дефектными, а их использование может привести к несчастным случаям с серьезными последствиями. Помимо того факта, что такие продажи запрещены законом, купленный таким образом дефектный продукт не может быть нигде возвращен, и права потребителей на такие покупки не распространяются.”

На упаковке безопасного и отвечающего требованиям пиротехнического изделия всегда имеется знак соответствия или знак CE, и инструкция по эксплуатации на эстонском языке. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 99 предприятий, которые имеют лицензии на деятельность по обращению с пиротехническими изделиями, и наличие соответствующей лицензии можно проверить в регистре хозяйственной деятельности.

Ежегодно несколько человек получают травмы в результате использования пиротехнического изделия, и несчастные случаи обычно происходят в начале года. Статистика последних лет показывает, что многие несчастные случаи с пиротехническими изделиями происходят среди взрослых мужчин, но в последние годы пострадали и дети. Поэтому важно объяснять детям опасность пиротехнических изделий и вести себя ответственно. Именно по этой причине перед приближающимся Новым годом департамент обращает внимание на то, что при использовании пиротехники необходимо соблюдать требования безопасности.

Тейнемаа отметила, что основными причинами несчастных случаев являются халатность, невнимательность, состояние алкогольного опьянения и неправильное обращение с пиротехническим изделием (например, фейерверк не ставится на устойчивую поверхность перед зажиганием, как указано в инструкции). Изделие без опоры может упасть, создав опасность для окружающих людей и зданий.

В качестве опоры подходят более крупные камни или другие тяжелые негорючие предметы. ”Несчастный случай может произойти, если пиротехническое изделие используется неправильно, например, изделие поджигается слишком близко к другим людям, машинам, зданиям, т.е. радиус опасной зоны не учитывается; человек наклоняется над изделием после поджигания или отходит недостаточно далеко; не принимаются во внимание погодные условия (например, дует сильный ветер) или люди слишком рано приближаются к фейерверку, который не воспламенился”, — отметила она.

На эстонском рынке доступно около 30 различных видов пиротехнических изделий (включая батареи фейерверков, ракеты, которые нужно держать за палочку, бенгальские огни, петарды). ”Все эти продукты должны использоваться по-разному, и необходимость и метод установки также зависят от изделия, поэтому очень важно прочитать инструкции по применению на упаковке перед использованием продукта”, — добавила Тейнемаа.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает: если устраиваете фейерверки, то помните:

- Алкоголь и фейерверк несовместимы;
- Прочтите инструкцию на упаковке фейерверка и следуйте ей;
- Для фейерверка выбирайте правильное место и время;
- Учитывайте, что рядом могут находиться другие люди и животные;
- Устанавливайте фейерверк правильно и на устойчивой поверхности;
- Не наклоняйтесь к фейерверку;
- Отойдите на безопасную дистанцию;
- Если изделие не зажигается, то подождите 10-15 минут перед тем, как подойти;
- Если на улице сильный ветер, то лучшим решением будет не запускать фейерверки;
- Не оставляйте мусор после фейерверка на улице.

Департамент защиты прав потребителей желает вам счастливого и безопасного Нового Года!

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