В Эстонии активно идет нелегальная торговля пиротехникой. Как избежать несчастья?

При покупке пиротехники ознакомьтесь с информацией о продавце и соблюдайте правила техники безопасности

”К сожалению, продажа пиротехнических изделий частными лицами в социальных сетях в этом году довольно активна, хотя это запрещено”, — рассказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела департамента.

”Мы призываем жителей Эстонии вести себя более осознанно и не покупать пиротехнику у частных лиц в социальных сетях, на рынке или на улице, поскольку пиротехнические изделия неизвестного происхождения могут быть дефектными, а их использование может привести к несчастным случаям с серьезными последствиями. Помимо того факта, что такие продажи запрещены законом, купленный таким образом дефектный продукт не может быть нигде возвращен, и права потребителей на такие покупки не распространяются.”

На упаковке безопасного и отвечающего требованиям пиротехнического изделия всегда имеется знак соответствия или знак CE, и инструкция по эксплуатации на эстонском языке. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается 99 предприятий, которые имеют лицензии на деятельность по обращению с пиротехническими изделиями, и наличие соответствующей лицензии можно проверить в регистре хозяйственной деятельности.

Ежегодно несколько человек получают травмы в результате использования пиротехнического изделия, и несчастные случаи обычно происходят в начале года. Статистика последних лет показывает, что многие несчастные случаи с пиротехническими изделиями происходят среди взрослых мужчин, но в последние годы пострадали и дети. Поэтому важно объяснять детям опасность пиротехнических изделий и вести себя ответственно. Именно по этой причине перед приближающимся Новым годом департамент обращает внимание на то, что при использовании пиротехники необходимо соблюдать требования безопасности.

Тейнемаа отметила, что основными причинами несчастных случаев являются халатность, невнимательность, состояние алкогольного опьянения и неправильное обращение с пиротехническим изделием (например, фейерверк не ставится на устойчивую поверхность перед зажиганием, как указано в инструкции). Изделие без опоры может упасть, создав опасность для окружающих людей и зданий.