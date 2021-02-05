В Эстонии активнее всех прививаются от COVID-19 сотрудники клиники ТУ
К настоящему моменту в Эстонии были вакцинированы без малого 34 000 человек, обе дозы вакцины получили почти 16 000.
К настоящему моменту в Эстонии были вакцинированы без малого 34 000 человек, обе дозы вакцины получили почти 16 000.
В Северо-Эстонской региональной больнице на данный момент вакцину от коронавируса получили 80% врачей, 50% медсестер и 46% работников по уходу. При этом около 15% работников отметили, что они не желают вакцинироваться, пишет RusERR.
"Нельзя сказать, что сотрудники совсем отказались от вакцины, но на данный момент они не хотят ее делать. Причины разные: некоторые люди боятся, некоторые не считают вакцинацию необходимой, а есть и такие, кто думает, что РНК-вакцины слишком новые и хотели бы больший выбор вакцин", — объяснил причины отказа глава службы инфекционного контроля PERH Майт Альтметс.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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