В Эстонии 40 000 детей подвергаются травле в киберпространстве. Узнайте, как защитить себя и близких

”Травля в интернете — это проблема, которую общество понимает все еще с трудом. Результаты опроса EU Kids Online в Эстонии, проведенного в 2018 году, показывают, что 36 % подвергшихся киберзапугиванию детей никому об этом не рассказывают. Почему это так? Способны ли мы вообще ответить на просьбу о помощи? Можем ли мы понять, что это значит, когда тебя ежедневно терроризируют в интернете? Возможно, именно то, что мы привыкли не реагировать на кибертравлю, служит причиной, по которой подростки и дети страдают в одиночестве”, — сказала Эло Вырк, сказала руководитель сферы корпоративной ответственности Telia Eesti и руководитель инициативы ”Будь смелым”.

Капитан полиции коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны (PPA) Маарья Пунак говорит, что верит в программы борьбы с травлей, которые становятся все более и более распространенными в Эстонии: ”Помимо того, что с их помощью школы создают лучшие системы помощи жертвам травли, уже с малых лет детей учат тому, какое поведение может причинить другим боль. Например, больше прежнего занимаются темой отстранения, которая может со временем перерасти в чью-то травлю”, — сказала Пунак.

Три рекомендации от Маарьи Пунак, которые каждому стоит иметь в виду, чтобы уменьшить кибертравлю вокруг нас:

1. Для самозащиты в интернете всегда стоит помнить, что ты сам решаешь, с кем хочешь общаться. Если другой человек плохо себя ведет с тобой или его слова вызывают у тебя чувство неловкости, то лучше перестать общаться с этим человеком в социальных сетях. Дай ему понять, какие чувства вызывают у тебя его действия, и, если он этого не учтет, прерви общение.

2. Если ты участвуешь в групповом чате и там кого-то обижают, постарайся высказаться против этого действия. Люди, которые тебя окружают, влияют на то, каким ты становишься. Чем дольше ты остаешься с людьми, которые считают, что обижать других — это нормально, тем более допустимо это становится и для тебя. Но действительно ли ты хочешь быть таким?

3. Если тебя что-то беспокоит, обязательно стоит позвонить по номеру 116111 или попросить совета в чате Помощи детям. С небольшой проблемой справиться легче, чем с крупной, поэтому я рекомендую поделиться своим беспокойством сразу же, как ты почувствуешь потребность в чьем-то совете. Родители и друзья предлагают наибольшую поддержку во время школьных каникул, но если к ним нельзя обратиться, то непременно пригодится Помощь детям. Если тебя кто-то травит в реальной жизни или в интернете, можно попросить совета у веб-констеблей. Они посоветуют, как можно разрешить ситуацию и когда к разбирательству необходимо привлечь полицию.