В Эстонии 14 работников здравоохранения заболели коронавирусом, несмотря на вакцинацию

В Эстонии на сегодняшний день установлено более десятка случаев, где люди заболели вызванным коронавирусом заболеванием COVID-19 несмотря на то, что они один раз были вакцинированы вакциной Pfizer.
"На сегодняшний день в Эстонии зарегистрировано 14 человек, или 0,07% от всех вакцинированных одной дозой, у которых возникли симптомы COVID-19 или ПЦР-тест оказался положительным от нулевого до 15-го дня после получения первой дозы вакцины", — подтвердила Forte главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Ирина Филиппова.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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