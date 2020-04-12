В Эстонии 1309 инфицированных коронавирусом — всего сделали 30349 тестов(18)
Департамент здоровья сообщает, что за ночь в Эстонии стало на 5 зараженных коронавирусом больше.
Департамент здоровья сообщает, что за ночь в Эстонии стало на 5 зараженных коронавирусом больше.
За последний день в Эстонии сделали 899 тестов на COVID-19, из них 0.6% или 5 проб оказались положительными. Всего на сегодняшний день сделано 30 349 тестов, из них 1309 или 4% положительные.
По данным на 12 апреля, в больнице находится 153 человека, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц выписано 98 человека. Ночью погибла из-за коронавируса 83-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончалось 25 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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