В Эстонии 10 000 детей не вакцинированы от кори

"В Эстонии довольно много детей, которые не были вакцинированы из-за отказа их родителей. Таких детей в Эстонии около 10 000", — передает rus.err.ee слова, сказанные специалистом отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Еленой Филипповой в радиопередаче "Vikerhommik".

К этому добавляются люди, которым вакцина противопоказана, т.е. дети в возрасте до одного года, беременные женщины и люди с иммунодефицитом.

В Эстонии детей вакцинируют двумя дозами в возрастной период от одного года до 13 лет. По словам Филипповой, процент отказа от вакцинации в Эстонии составляет 2-4% по различным вакцинам, т.е. охват вакцинации — 94-98%.