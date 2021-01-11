В EKRE планировали митинг перед Рийгикогу в день окончательного голосования по проекту о референдуме
В среду на второе и вместе с тем на третье чтение поступит законопроект о проведении референдума по вопросу брака. Руководитель Пярнуского регионального отделения Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хелле Куллеркупп организовала по этому поводу перед парламентом митинг, чтобы выразить поддержку этому закону. Однако позже митинг отменили, так как при большом числе участников было бы трудно соблюсти действующие ограничения.
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