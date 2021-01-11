11.01.2021, 21:14

В EKRE планировали митинг перед Рийгикогу в день окончательного голосования по проекту о референдуме


Александер Пихлак
EST
В EKRE планировали митинг перед Рийгикогу в день окончательного голосования по проекту о референдуме
Kristjan Järv

В среду на второе и вместе с тем на третье чтение поступит законопроект о проведении референдума по вопросу брака. Руководитель Пярнуского регионального отделения Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хелле Куллеркупп организовала по этому поводу перед парламентом митинг, чтобы выразить поддержку этому закону. Однако позже митинг отменили, так как при большом числе участников было бы трудно соблюсти действующие ограничения.

"Этим утром мы сможем показать народным избранникам твердую волю народа высказать свое мнение на всенародном голосовании. Для этого мы соберемся в 9.30 на площади перед Рийгикогу", — сообщила ранее Куллеркупп в социальных сетях.

Однако три часа назад митинг отменили. Куллекупп сказала Delfi, что отмена акции было единодушным решением фракции EKRE, его обосновали ситуацией с коронавирусом в Эстонии. При большом стечении народа было бы невозможно соблюсти введенные правительством ограничения.

Согласно плану коалиции, референдум должен состояться 18 апреля.

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