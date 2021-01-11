В EKRE планировали митинг перед Рийгикогу в день окончательного голосования по проекту о референдуме

"Этим утром мы сможем показать народным избранникам твердую волю народа высказать свое мнение на всенародном голосовании. Для этого мы соберемся в 9.30 на площади перед Рийгикогу", — сообщила ранее Куллеркупп в социальных сетях.

Однако три часа назад митинг отменили. Куллекупп сказала Delfi, что отмена акции было единодушным решением фракции EKRE, его обосновали ситуацией с коронавирусом в Эстонии. При большом стечении народа было бы невозможно соблюсти введенные правительством ограничения.

Согласно плану коалиции, референдум должен состояться 18 апреля.