В EBS запустили уникальную в мировом масштабе учебную программу, где отсутствуют традиционные дисциплины

По словам руководителя бакалаврского обучения EBS Анто Лийвата, учебная программа впервые дает возможность, не покидая Эстонию, получить конкурентоспособное в международном контексте бизнес-образование на английском языке: ”Программа подходит для тех, кто хотел бы учиться в иностранном университете. В настоящее время поездки во многие страны затруднены или даже невозможны, но и в Эстонии можно получить бизнес-образование на английском языке на уровне, сравнимом с лучшими университетами мира. Когда границы откроются, в рамках нашей учебной программы в течение одного или двух семестров можно будет учиться в том или ином иностранном университете, причем плата за обучение останется на эстонском уровне”.

Англоязычная программа ”Предпринимательство в цифровую эпоху” уникальна в мировом масштабе, поскольку не предусматривает традиционных учебных дисциплин, а все теоретические знания учащиеся приобретают в ходе решения различных задач в течение жизненного цикла предприятия. ”Менеджеры и предприниматели часто критикуют молодых выпускников за то, что хотя они хорошо усвоили университетские дисциплины, им трудно решать бизнес-проблемы, поскольку они не умеют комплексно применять свои знания. Проблемно-ориентированное обучение означает, что все обучение строится на решении задач, возникающих в течение жизненного цикла компании: от поиска бизнес-идеи и создания предприятия до выхода из бизнеса. Например, в рамках учебной программы учащиеся узнают, какие трудности предприятию приходится преодолевать на этапе роста, и приобретают управленческие, маркетинговые и финансовые знания, необходимые для того, чтобы уметь справляться с подобными трудностями”, — пояснил Лийват.

Обучение фокусируется на предпринимательстве в цифровую эру, принимая во внимание изменившиеся бизнес-модели и готовя учащихся к руководству компаниями, базирующимися на новых технологиях. ”Международные исследования показывают, что успешные стартапы создают скорее сорокалетние люди, а не двадцатилетние, поскольку важнейшую роль тут играет опыт. Создание и развитие компании в рамках проблемно-ориентированного обучения предоставляет возможность испытывать различные подходы, не неся при этом риска. Модули учебной программы проходят в основном в формате командной работы, причем студенты получают поддержку не только от лекторов, но и от предпринимателей, наставников и коучей. Мы сотрудничаем с выпускниками EBS, среди которых ряд успешных создателей стартапов: например, в EBS учились основатели Bolt и Veriff. Одна из целей учебной программы — способствовать новой истории успеха экономики Эстонии”, — добавил Лийват.