28.03.2020, 08:22

В доме престарелых на Сааремаа коронавирус обнаружен еще у 22 жильцов и трех работников

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В доме престарелых на Сааремаа коронавирус обнаружен еще у 22 жильцов и трех работников
Mobiilifoto: Meriliis Metsamae, Meie Maa

В доме престарелых Südamekodu на Сааремаа, где ранее 2 теста на коронавирус оказались положительными, в пятницу были взяты пробы у остальных 38 жильцов, а также у сотрудников. Выяснилось, что инфицированы еще 22 жильца и три сотрудника.

Дом престарелых помещен в изоляцию, инфицированные жильцы отделены от здоровых. Среди инфицированных нет людей в критическом состоянии.

Департамент здоровья напоминает, что посещения домов призрения строго запрещены, так как они опасны для здоровья находящихся там под опекой. Запрет на посещение действует до 1 мая 2020 года.

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