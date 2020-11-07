В доме попечения в Пылвамаа коронавирусом заразились 26 человек

Член правления Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS Юло Тулик считает ситуацию в Kanepi Kodu тревожной, так как 26 клиентjd заразились коронавирусом.

По его словам, в кризисной ситуации самая большая проблема заключается в том, чтобы найти замещающий персонал.

"Проблема с сотрудниками сложная. На ближайшие дни мы нашли решения, но в долгосрочной перспективе самой серьезной проблемой будет то, как найти замещающих сотрудников в Kanepi Kodu. Нагрузка возросла и если коронавирус выявили у 26 протестированных, то мы должны выполнить все требования и рекомендации Департамента здоровья", — сказал Тулик.

По словам руководителя лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, распространение коронавируса в Kanepi Kodu взято под контроль.

"Сотрудники и клиенты Kanepi Kodu протестированы три раза. После каждого тестирования больных размещали в отдельные зоны. Конечно, если теперь добавятся новые больные, то пройдет новое перераспределение, но здесь хорошие возможности в плане помещений, чтобы мы смогли отдельно разместить больных и близко контактировавших с ними", — сказала Лухт.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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