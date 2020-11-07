В доме попечения в Пылвамаа коронавирусом заразились 26 человек

Член правления Lõuna-Eesti Hooldekeskuse AS Юло Тулик считает ситуацию в Kanepi Kodu тревожной, так как 26 клиентjd заразились коронавирусом.
По его словам, в кризисной ситуации самая большая проблема заключается в том, чтобы найти замещающий персонал.
"Проблема с сотрудниками сложная. На ближайшие дни мы нашли решения, но в долгосрочной перспективе самой серьезной проблемой будет то, как найти замещающих сотрудников в Kanepi Kodu. Нагрузка возросла и если коронавирус выявили у 26 протестированных, то мы должны выполнить все требования и рекомендации Департамента здоровья", — сказал Тулик.
По словам руководителя лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт, распространение коронавируса в Kanepi Kodu взято под контроль.
"Сотрудники и клиенты Kanepi Kodu протестированы три раза. После каждого тестирования больных размещали в отдельные зоны. Конечно, если теперь добавятся новые больные, то пройдет новое перераспределение, но здесь хорошие возможности в плане помещений, чтобы мы смогли отдельно разместить больных и близко контактировавших с ними", — сказала Лухт.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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