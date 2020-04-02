В доме по уходу Халинга обнаружили четверых больных коронавирусом

Начальник регионального Ляэнеского отдела Департамента здоровья Кадри Юхкам говорит, что вирус мог проникнуть вместе с проблемными жильцами, у которых существуют трудности с пониманием ситуации и которых не удержать в изоляции.

"Некоторые живущие в доме не подчиняются распорядку и разгуливают по селу, - говорит она. - Но двери же не закроешь".

Из проживающих заразились 71-летний и 76-летний мужчины, а также 90-летняя женщина. Инфицированной оказалась также 50-летняя работница.

По словам Юхкам, по состоянию на сегодняшний день заразившимся не требуется госпитализация, завтра утром их отселят в отдельное здание, подготовкой к переезду сейчас занимается местное самоуправление.

В Halinga Turvakodu протестировали только жителей одного из трех домов - 52 человека.

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