02.04.2020, 22:03

В доме по уходу Халинга обнаружили четверых больных коронавирусом

 (3)
Анна Теэле Орав
EST 8
В доме по уходу Халинга обнаружили четверых больных коронавирусом
Anna Teele Orav

В Halinga Turvakodu, что в Пярнуском уезде, выявлены четверо зараженных коронавирусом: больны три проживающих там человека плюс одни работник.

Начальник регионального Ляэнеского отдела Департамента здоровья Кадри Юхкам говорит, что вирус мог проникнуть вместе с проблемными жильцами, у которых существуют трудности с пониманием ситуации и которых не удержать в изоляции.

"Некоторые живущие в доме не подчиняются распорядку и разгуливают по селу, - говорит она. - Но двери же не закроешь".

Из проживающих заразились 71-летний и 76-летний мужчины, а также 90-летняя женщина. Инфицированной оказалась также 50-летняя работница.

По словам Юхкам, по состоянию на сегодняшний день заразившимся не требуется госпитализация, завтра утром их отселят в отдельное здание, подготовкой к переезду сейчас занимается местное самоуправление.

В Halinga Turvakodu протестировали только жителей одного из трех домов - 52 человека.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: