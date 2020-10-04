В Доме Хопнера начнется новый курс по истории Таллинна

В расположенном на Ратушной площади Доме Хопнера в октябре этого года начнется новый увлекательный курс «История Таллинна: от датского короля до президента Эстонии».
Таллинн никогда не будет достроен. Если права легенда, то и постигать этот город мы будем бесконечно. В давно известных местах открывать неведомые тайны, а в загадочных уголках обнаруживать нечто родное и знакомое. За 800 лет своей истории город знал и черные, и золотые времена, каждое время оставило в нем свои следы, по которым можно бродить бесконечно. Но куда более увлекательно делать это с провожатыми — гидами, историками, сотрудниками музеев. Они покажут дорогу и помогут сделать множество новых открытий в небольшом городе с огромной историей.
Лекции на русском языке будут проходить каждый четверг в Доме Хопнера с началом в 18.00. В программе курса также запланированы экскурсии. Лекции и экскурсии платные.
Регистрация и дополнительная информация: 56 156 522 или e-mail romanljagu@hot.ee
Лекции
15 октября в 18.00
“Датский след в Таллинне: от Вальдемара II до Маргрете II”
Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф
История датского флага и герб Таллинна. Скандинавские святые. Датские короли и королевы: малоизвестные факты. Какое наказание можно было получить за попытку побега из тюрьмы в датское время? Герцог Магнус и осада Таллинна. Императрица Мария Федоровна в Эстонии.
22 октября в 18.00
“Terra Mariana и рыцари Немецкого ордена”
Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Кем были рыцари-монахи, которые пришли на балтийские земли с символом Христа и посвятили эти земли Богородице? Откуда взялось выражение “псы-рыцари”? Всегда ли контакты Ордена и Новгорода происходили только на поле битвы? Как шло строительство городов и замков?
29 октября в 18.00
“Таллиннские флюгера”
Лектор: гид Марина Дунаева
От Тритона к кораблям. Какой вид флюгера самый популярный? Предсказатель погоды или показатель состоятельности владельца? Какие мастера и из чего изготавливали флюгера? И какие секреты прятали в них? Поднимем головы к небу и увидим другой Таллинн.
5 ноября в 18.00
“Алтари таллиннских церквей”
Лектор: гид Марина Дунаева
Алтарь — жертвенник или предмет искусства? Святые покровители Таллинна и их изображения на алтарях. Скрытые символы и атрибуты. Алтари христианских церквей Таллинна: католических, лютеранских, православных… Как украшают алтари и проводят сакральные ритуалы.
12 ноября в 18.00
“Братство Черноголовых: золотая молодежь средневекового Таллинна”
Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Как повлиял Ганзейский союз на торговлю городов Северного и Балтийского морей? Кого объединяло Братство Черноголовых и почему оно выбрало своим покровителем святого Маврикия? Чем еще занимались Черноголовые, помимо торговых дел? Что означал их триколор в 20 веке?
19 ноября в 18.00
“Таллинн под властью шведских королей”
Лектор: гид Артур Модебадзе
Более полутора веков Таллинн входил в состав Шведского королевства. За что у нас любят королеву Кристину? Почему в 1626 году Густава II Адольфа в Таллинне никто не встречал? За что местное дворянство ненавидело Карла XI, и какой из королей снял проклятие с таллиннских палачей?
26 ноября в 18.00
“Таллинн и Великая редукция”
Лектор: гид Артур Модебадзе
Реформа 17-го столетия особенно сильно затронула интересы эстляндских и лифляндских дворян. В чем ее суть, и чем отличались “скаттные” и “фрельзовые” шведские крестьяне от эстонских и латышских? Кто был самым известным противником возвращения мыз в казну, и связана ли Великая редукция с Великим пожаром на Домберге?
3 декабря в 18.00
“Высочайшие визиты. Приезды русских монархов в Таллинн”
Лектор: Александра Мурре, директор Кадриоргского художественного музея
Как складывался церемониал императорских визитов? Кто из монархов имел самый большой кортеж и многочисленную свиту? Что монархи делали в Таллинне во время визитов, какие места посещали, кто и где устраивал в честь их приезда пышные приемы и балы? Где ночевали высокие гости во время приездов?
10 декабря в 18.00
“Памятник “Русалке” — кому или чему?”
Лектор: Роман Маткевич, художник Морского музея Эстонии
Как на наших глазах сбылась столетняя легенда. Тайна погибшего корабля и самый известный монумент столицы Эстонии. “Русалка”: что же это за корабль? Как он погиб, и почему на берегу Таллиннского залива был установлен один из красивейших морских памятников в мире?
17 декабря в 18.00
“Архитектор Константин Пятс: глава государства как создатель “лица столицы“”
Лектор: журналист Йосеф Кац
Может ли адвокат практиковаться в градостроительстве? Как родственные узы помогли сберечь одну из доминант таллиннского силуэта. Почему в Риге Старый город перед войной сносить начали, а в Таллинне — нет?
Экскурсии
24 октября в 13.00
Экскурсия в Доминиканском монастыре. Сбор у входа в католический собор свв. Петра и Павла.
Гид: Эдуард-Пауль Кольхоф
Попробуйте на себе испытать, каково это — быть монахом в Средние века. История таллиннских доминиканцев полна драматизма и кровавых событий. Призраки их до сих пор тревожат жителей города. Но несмотря на все злоключения доминиканские монахи живут здесь и по сей день…
31 октября в 13.00
Экскурсия в Кассисаба. Сбор у подножия башни Длинный Германн (Falgi tee)
Гид: Марина Дунаева
Поместье Луизенталь, мануфактура Фика и парк Фалька. И все это у “кошки на хвосте”. Откуда взялось забавное название микрорайона столицы? Какие важные личности жили и работали в историческом предместье “Кошкин хвост”? Чем интересен этот уголок в центре Таллинна в наши дни?
7 ноября в 13.00
Экскурсия в церкви Пюхавайму. Сбор у входа в храм.
Гид: Марина Дунаева
Церковь Пюхавайму — один из старейших храмов, где соединились средневековая готика, витражное искусство 20-го века, органная музыка и служение Богу на разных языках. Поговорим об уникальном алтаре Берндта Нотке, эпитафиях и “Библии для неграмотных”, о колоколах, органе и флюгере.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Даже не забрали: прах Легкоступовой оказался на помойке
Сингапурские ученые нашли новый способ победить рак без лекарств
Вирусолог, бежавшая из Китая, рассказала немыслимые вещи