В Доме Хопнера начнется новый курс по истории Таллинна

Таллинн никогда не будет достроен. Если права легенда, то и постигать этот город мы будем бесконечно. В давно известных местах открывать неведомые тайны, а в загадочных уголках обнаруживать нечто родное и знакомое. За 800 лет своей истории город знал и черные, и золотые времена, каждое время оставило в нем свои следы, по которым можно бродить бесконечно. Но куда более увлекательно делать это с провожатыми — гидами, историками, сотрудниками музеев. Они покажут дорогу и помогут сделать множество новых открытий в небольшом городе с огромной историей.

Лекции на русском языке будут проходить каждый четверг в Доме Хопнера с началом в 18.00. В программе курса также запланированы экскурсии. Лекции и экскурсии платные.

Регистрация и дополнительная информация: 56 156 522 или e-mail romanljagu@hot.ee

Лекции



15 октября в 18.00

“Датский след в Таллинне: от Вальдемара II до Маргрете II”

Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф

История датского флага и герб Таллинна. Скандинавские святые. Датские короли и королевы: малоизвестные факты. Какое наказание можно было получить за попытку побега из тюрьмы в датское время? Герцог Магнус и осада Таллинна. Императрица Мария Федоровна в Эстонии.

22 октября в 18.00

“Terra Mariana и рыцари Немецкого ордена”

Лектор: гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Кем были рыцари-монахи, которые пришли на балтийские земли с символом Христа и посвятили эти земли Богородице? Откуда взялось выражение “псы-рыцари”? Всегда ли контакты Ордена и Новгорода происходили только на поле битвы? Как шло строительство городов и замков?

29 октября в 18.00

“Таллиннские флюгера”

Лектор: гид Марина Дунаева

От Тритона к кораблям. Какой вид флюгера самый популярный? Предсказатель погоды или показатель состоятельности владельца? Какие мастера и из чего изготавливали флюгера? И какие секреты прятали в них? Поднимем головы к небу и увидим другой Таллинн.

5 ноября в 18.00

“Алтари таллиннских церквей”

Лектор: гид Марина Дунаева

Алтарь — жертвенник или предмет искусства? Святые покровители Таллинна и их изображения на алтарях. Скрытые символы и атрибуты. Алтари христианских церквей Таллинна: католических, лютеранских, православных… Как украшают алтари и проводят сакральные ритуалы.