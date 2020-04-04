В домах по уходу на время чрезвычайного положения будет введен более строгий порядок

Людям, находящимся на круглосуточном попечении и специальном попечении запрещено покидать территорию дома по уходу до окончания действия чрезвычайного положения. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Из дома по уходу может вернуться домой только человек, не имеющий симптомов заболевания, который понимает, что не сможет туда вернуться до окончания чрезвычайного положения.

Дом по уходу должен обеспечить изоляцию заразившегося COVID-19 и близко контактировавших с ним людей. Запрещены любые контакты с другим людьми за исключением персонала дома по уходу и медицинских работников.

Вышеперечисленные меры действуют вплоть до изменения распоряжения, их целесообразность будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

Средства массовой информации должны опубликовать распоряжение руководителя чрезвычайного положения незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!