15.05.2019, 22:00

В Дне полезных дел ”Сделаем!” участвовало 45 150 человек, а в ходе толок по изучению первоцветов исследовано уже 100 000 цветков

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rus.delfi.ee
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Nurmenukud
NurmenukudFoto: Ilmar Saabas

В этом году в Дне полезных дел ”Сделаем!” в 2060 толоках участвовало по меньшей мере 45 150 человек, что составляет 3,5% населения Эстонии. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа, где в 466 толоках участвовало 14 646 человек.

Согласно числу жителей, больше всего участников толок было на Сааремаа, Хийумаа и Ляэнемаа. В рамках Дня полезных дел началось изучение первоцветов, которое продолжается до конца мая, данные о своих наблюдениях можно ввести по адресу nurmenukk.ee. На данный момент поступили сведения об изучении почти 100 000 цветков.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!” Тармо Тюйра, жители Эстонии вновь показали, что они готовы приходить друг к другу на помощь и ценят совместную волонтерскую работу. ”В юбилейный год праздника песни и танца приведены в порядок имеющие культурную ценность места следования праздничного огня; создано около ста уличных библиотек, исследовали первоцветы в рамках проекта гражданской науки. Кроме этого, выполнены тысячи других не менее полезных дел как в городах, так и в деревнях. Эстония благодарит всех организаторов толок и тех, кто пришел им на помощь!”, — подвел итоги Тюйр.

В Дне полезных дел на Сааремаа участвовало 10,8% жителей, на Хийумаа 9,2%, в Ляэнемаа 8,1%, в Ярвамаа 7,3%, в Рапламаа 6%, в Йыгевамаа 5,3%, в Валгамаа 5,1%, в Вырумаа 5%, в Ляэне-Вирумаа 4,6%, в Пярнумаа 3,6%, в Пылвамаа 3,2%, в Ида-Вирумаа 2,7%, в Харьюмаа 2,5%, в Вильяндимаа 2,4% и Тартумаа 2,9%.

Организованные Фондом природы Эстонии и Тартуским университетом толоки по изучению первоцветов в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” были хорошо приняты людьми по всей Эстонии. Крупнейший проект гражданской науки в Эстонии продлится до конца мая, а первые результаты станут известны к Ивановой ночи. Известно, что добровольцы осмотрели 966 мест произрастания первоцветов и определили тип уже 97 598 растений. На островах и на западе Эстонии первоцветы цветут уже некоторое время, тогда как в центральной и восточной части Эстонии цветение первоцветов запаздывает. Организаторы проекта призывают участвовать в толоках по изучению первоцветов и выставлять фотографии по адресу nurmenukk.ee, а также выставлять их в социльных сетях с хештегом #nurmenukk и #eestiotsibnurmenukke.

ТОП

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum,Omniva,Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др. Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, BaltiLogistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.

День полезных дел традиционно проводят в первую субботу мая, и каждый сам решает, что именно предпринять в этот день. В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии. Следующий День полезных дел ”Сделаем!” состоится 2 мая 2020 года.

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