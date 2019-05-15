В Дне полезных дел ”Сделаем!” участвовало 45 150 человек, а в ходе толок по изучению первоцветов исследовано уже 100 000 цветков

В Дне полезных дел на Сааремаа участвовало 10,8% жителей, на Хийумаа 9,2%, в Ляэнемаа 8,1%, в Ярвамаа 7,3%, в Рапламаа 6%, в Йыгевамаа 5,3%, в Валгамаа 5,1%, в Вырумаа 5%, в Ляэне-Вирумаа 4,6%, в Пярнумаа 3,6%, в Пылвамаа 3,2%, в Ида-Вирумаа 2,7%, в Харьюмаа 2,5%, в Вильяндимаа 2,4% и Тартумаа 2,9%.

Организованные Фондом природы Эстонии и Тартуским университетом толоки по изучению первоцветов в рамках Дня полезных дел ”Сделаем!” были хорошо приняты людьми по всей Эстонии. Крупнейший проект гражданской науки в Эстонии продлится до конца мая, а первые результаты станут известны к Ивановой ночи. Известно, что добровольцы осмотрели 966 мест произрастания первоцветов и определили тип уже 97 598 растений. На островах и на западе Эстонии первоцветы цветут уже некоторое время, тогда как в центральной и восточной части Эстонии цветение первоцветов запаздывает. Организаторы проекта призывают участвовать в толоках по изучению первоцветов и выставлять фотографии по адресу nurmenukk.ee, а также выставлять их в социльных сетях с хештегом #nurmenukk и #eestiotsibnurmenukke.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень ”Родной край”/Kodukant и сформированная ими сеть единомышленников. Партнеры мероприятия: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tamrex, H&M, Vizeum,Omniva,Tele2, Nordic HotelForum, Фонд эстонского праздника песни и танца и др. Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Департамент здоровья, Corny, Vilma, Bauhof, Salvest, Tallink, MTÜ Lilleoru, National Geographic Eesti, BaltiLogistika и Ecoprint. Доставкой стартовых пакетов занимается Omniva.

День полезных дел традиционно проводят в первую субботу мая, и каждый сам решает, что именно предпринять в этот день. В 2018 году было организовано 2177 толок, в которых приняло участие 53 128 человек, или 4% жителей Эстонии. Следующий День полезных дел ”Сделаем!” состоится 2 мая 2020 года.