В детском саду в Табасалу у ребенка выявлен коронавирус

Все работники детского сада направлены на карантин.

Как сказали Delfi в саду, на прошлой неделе сад посетило в общей сложности 50 детей. 17 из них посещали ту же группу, что и зараженный ребенок.

По состоянии на сегодняшнее утро в Эстонии коронавирус диагностирован у 225 человек.

Всего начиная с 31 января (по состоянию на утро 17 марта) в Эстонии было проведено 1625 тестов на COVID-19.

У большей части инфицированных наблюдаются легкие симптомы. Больше всего заболевших в Харьюмаа и Сааремаа.

Средний инфицированный — человек средних лет. С точки зрения половой принадлежности особого перевеса в какую-либо сторону не наблюдается. Детей и пожилых людей среди зараженных мало.

Скорая помощь сосредоточилась прежде всего на оказании помощи и взятии анализов в людей с тяжелой симптоматикой.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!