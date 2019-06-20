В детских садах Таллинна устанавливают тревожные кнопки

”Претворение в жизнь договора, подписанного с фирмой Articard, существенно повысит безопасность детей и работников детских садов в нашем районе. На данный момент тревожные кнопки уже установлены в большинстве детских садов Кесклинна. Оставшиеся детсады получат кнопки к концу июня. Если в детском саду возникнет необходимость вызвать помощь, то нажав на кнопку можно отправить сигнал в центр тревоги и на место приедет ближайший патруль. Кнопка будет работать 24/7, т.е. круглосуточно”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Управа района Кесклинн покроет расходы на покупку и установку необходимого оборудования, его обслуживание, а также вызов патруля. Всего тревожные кнопки появятся в 24 муниципальных детских садах района Кесклинн.

Решение создать возможность оперативного реагирования в случае возникновения опасности для детей и работников детского сада было принято после инцидента в прошлом году, когда на территорию детского сада Марди проник неадекватно ведущий себя мужчина.