В детских садах Эстонии введены ограничения

Для функционирования государства важно, чтобы детские сады были открыты в необходимом количестве, но при этом их бы работало как можно меньше. Организацию и время работы муниципальных садов по-прежнему определяют местные самоуправления, а частных детских садов — их владелец.

Для того, чтобы избежать передачи инфекции, при организации работы детских садов учитывать ряд ограничений:

• Людей с любыми симптомами заболевания в здание детского сада пускать нельзя.

• В детских садах не проводятся кружки по интересам.

• Родителям и посторонним не разрешается заходить в здание детского сада. Детей передают воспитателям снаружи, не входя в помещение.

• Количество контактов между людьми в здании следует свести к минимуму.

• Разные группы не должны контактировать между собой. Помещения для спортивных занятий, залы, бассейны и прочее закрыты для общего пользования.

• В здании детских садов организован контроль за проявлением симптомов болезни, а также соблюдены меры предосторожности (возможность вымыть руки, дезинфицирующие средства и т.д.).

• При реорганизации работы детских садов учитываются рекомендации Департамента здоровья при организации труда работников, входящих в группу риска (возраст, хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета и т.д).

• В случае проявления у находящегося в детском саду человека признаков заболевания незамедлительно обеспечивается его изоляция, и при разрешении возникшей ситуации учитываются меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания и рекомендации Департамента здоровья.