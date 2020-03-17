В детских садах Эстонии введены ограничения
Государство отправило местным самоуправлениям и детским садам инструкции по реорганизации работы дошкольных учреждений для того, чтобы избежать распространения инфекции.
Государство отправило местным самоуправлениям и детским садам инструкции по реорганизации работы дошкольных учреждений для того, чтобы избежать распространения инфекции.
Для функционирования государства важно, чтобы детские сады были открыты в необходимом количестве, но при этом их бы работало как можно меньше. Организацию и время работы муниципальных садов по-прежнему определяют местные самоуправления, а частных детских садов — их владелец.
Для того, чтобы избежать передачи инфекции, при организации работы детских садов учитывать ряд ограничений:
• Людей с любыми симптомами заболевания в здание детского сада пускать нельзя.
• В детских садах не проводятся кружки по интересам.
• Родителям и посторонним не разрешается заходить в здание детского сада. Детей передают воспитателям снаружи, не входя в помещение.
• Количество контактов между людьми в здании следует свести к минимуму.
• Разные группы не должны контактировать между собой. Помещения для спортивных занятий, залы, бассейны и прочее закрыты для общего пользования.
• В здании детских садов организован контроль за проявлением симптомов болезни, а также соблюдены меры предосторожности (возможность вымыть руки, дезинфицирующие средства и т.д.).
• При реорганизации работы детских садов учитываются рекомендации Департамента здоровья при организации труда работников, входящих в группу риска (возраст, хронические заболевания, сопровождающиеся снижением иммунитета и т.д).
• В случае проявления у находящегося в детском саду человека признаков заболевания незамедлительно обеспечивается его изоляция, и при разрешении возникшей ситуации учитываются меры, необходимые для предотвращения распространения заболевания и рекомендации Департамента здоровья.
У директора детского сада есть право в сотрудничестве с местным самоуправлением найти оптимальное решение для организации работы, в том числе позволить старшим группам обучаться дистанционно. Во период чрезвычайного положения директор детского сада имеет право уточнить у родителей необходимость в оказании услуг детского сада.
Местные самоуправления при необходимости должны обеспечить оказание услуг детского сада круглосуточно для людей, работающих на должностях, жизненно необходимых для функционирования государства (например полицейских, спасателей, медицинских работников и т.д), и для людей, которые работают в сферах, важных для обеспечения нормальной жизни в государстве (например коммунальные и социальные услуги, производство продуктов питания, продуктовые магазины, транспорт и т.д). Обеспечение услуги следует организовать как можно скорее, не позднее 20 марта.
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