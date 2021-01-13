В Департамент здоровья поступила первая партия вакцины Moderna

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии первую дозу вакцины получили 13 338 человек. В ближайшие недели вакцинация будет продолжена в домах призрения и отделениях сестринского ухода, также продолжится вакцинация медицинских работников и работников медицинских учреждений.

”Доставка вакцины Moderna от COVID-19 в Эстонию важна, потому что благодаря этому мы сможем обеспечить вакциной большее количество людей. Согласно обновленным данным, полученным вчера вечером, мы получим 2400 доз Moderna в январе и 14 400 доз должны прибыть в Эстонию в феврале, однако у нас будет уверенность в объемах поставок тогда, когда они будут отправлены”, — сказала вице-канцлер сферы здоровья министерства социальных дел Марис Йессе.

”В ближайшие недели вакцинация будет продолжена в домах призрения и отделениях сестринского ухода, также продолжится вакцинация специалистов системы здравоохранения, включая стоматологов и других специалистов, фармацевтов, и других сотрудников медицинских учреждений. Мы надеемся начать вакцинацию людей из группы риска, которые проживают дома, в центрах семейных врачей в конце января”, — добавила вице-канцлер Марис Йессе.

Согласованное для Эстонии количество вакцины Moderna составляет около 234 000 доз, этого достаточно для вакцинации около 117 000 человек. Moderna поставит в Эстонию примерно 103 000 доз во втором квартале и примерно 100 300 доз в третьем квартале. Точные объемы и сроки поставок будут известны постепенно. Пропорциональное количество вакцины, предписанное для Эстонии, и соглашение Moderna с Европейским Союзом в целом охватывает меньшие количества, чем соглашения других производителей. Вакцинация вакциной Moderna начнется после обучения по вакцине Moderna, запланированного на 14 января.

Вакцина Moderna, как и в случае с Comirnaty, представляет собой вакцину типа мРНК, эффективность которой, по оценкам производителя, составляет 94,1%, и для достижения ее эффективности требуется две дозы вакцины. Разница между двумя дозами вакцины должна составлять 28 дней. Вакцина Moderna предназначена для людей в возрасте от 18 лет и старше.