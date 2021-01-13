В Департамент здоровья поступила первая партия вакцины Moderna
Сегодня в Департамент здоровья прибыла первая партия вакцины Moderna, в которой содержится 1200 доз.
Сегодня в Департамент здоровья прибыла первая партия вакцины Moderna, в которой содержится 1200 доз.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии первую дозу вакцины получили 13 338 человек. В ближайшие недели вакцинация будет продолжена в домах призрения и отделениях сестринского ухода, также продолжится вакцинация медицинских работников и работников медицинских учреждений.
”Доставка вакцины Moderna от COVID-19 в Эстонию важна, потому что благодаря этому мы сможем обеспечить вакциной большее количество людей. Согласно обновленным данным, полученным вчера вечером, мы получим 2400 доз Moderna в январе и 14 400 доз должны прибыть в Эстонию в феврале, однако у нас будет уверенность в объемах поставок тогда, когда они будут отправлены”, — сказала вице-канцлер сферы здоровья министерства социальных дел Марис Йессе.
”В ближайшие недели вакцинация будет продолжена в домах призрения и отделениях сестринского ухода, также продолжится вакцинация специалистов системы здравоохранения, включая стоматологов и других специалистов, фармацевтов, и других сотрудников медицинских учреждений. Мы надеемся начать вакцинацию людей из группы риска, которые проживают дома, в центрах семейных врачей в конце января”, — добавила вице-канцлер Марис Йессе.
Согласованное для Эстонии количество вакцины Moderna составляет около 234 000 доз, этого достаточно для вакцинации около 117 000 человек. Moderna поставит в Эстонию примерно 103 000 доз во втором квартале и примерно 100 300 доз в третьем квартале. Точные объемы и сроки поставок будут известны постепенно. Пропорциональное количество вакцины, предписанное для Эстонии, и соглашение Moderna с Европейским Союзом в целом охватывает меньшие количества, чем соглашения других производителей. Вакцинация вакциной Moderna начнется после обучения по вакцине Moderna, запланированного на 14 января.
Вакцина Moderna, как и в случае с Comirnaty, представляет собой вакцину типа мРНК, эффективность которой, по оценкам производителя, составляет 94,1%, и для достижения ее эффективности требуется две дозы вакцины. Разница между двумя дозами вакцины должна составлять 28 дней. Вакцина Moderna предназначена для людей в возрасте от 18 лет и старше.
”Как и в случае со всеми лекарствами, мы внимательно следим за собираемыми нами данными о безопасности и эффективности вакцины, чтобы гарантировать защиту здоровья людей. Побочные эффекты вакцины Moderna аналогичны побочным эффектам вакцины Comirnaty. Чаще всего в месте укола могут быть реакции, головная боль, повышенная температура и недомогание могут возникать чаще и проходить через несколько дней. Нежелательные реакции, зарегистрированные в Эстонии на сегодняшний день с Comirnaty, подтверждают профиль безопасности мРНК-вакцин”, — сказала руководитель бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майя Уускюла.
На данный момент Эстония присоединилась к совместным с ЕС закупкам вакцины от COVID-19, заключив пять соглашений о предварительных закупках (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), согласно которым в Эстонии было заказано 3 177 726 доз вакцины. Правительство принципиально одобрило присоединение Эстонии к соглашениям о предварительных закупках всех семи производителей вакцин в рамках совместных закупок Европейского Союза.
Поскольку количество вакцин, поступающих в Эстонию, изначально ограничено, в сотрудничестве с государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике были определены группы риска, которые получат вакцину от COVID-19 в первую очередь:
медицинские работники, поскольку они подвергаются более высокому риску заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация помогает обеспечить непрерывность системы здравоохранения;
- работники и жители попечительских учреждений;
- люди в возрасте 70 лет и старше и люди с определенными хроническими заболеваниями, для которых заболевание COVID-19 может протекать более тяжело;
- поставщики жизненно важных услуг и работники передовой линии;
- после вакцинации наиболее уязвимых групп планируется вакцинация всех жителей Эстонии.
Цели вакцинации от COVID-19 заключаются в защите групп риска, которые с большей вероятностью заразятся или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смерти, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.
Официальная информация о вакцинации от COVID-19 в Эстонии здесь.
Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 здесь.
Информация для тех, кто вакцинируется от COVID-19 вакциной Moderna здесь.
Краткое описание характеристик вакцины Moderna от COVID-19 здесь.
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